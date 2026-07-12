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Clima en el AMBA: llega una “mini primavera” en pleno invierno y un día alcanzará los 20°C

Según el pronóstico informado por el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana habrá un ascenso gradual de la temperatura y el termómetro podría llegar a los 20°C.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Clima en Buenos Aires.
Clima en Buenos Aires. Foto: NA
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El invierno todavía sigue presente, pero en los próximos días el clima dará una tregua en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Tras semanas con bajas temperaturas, mañanas frías y jornadas grises, el pronóstico anticipa un escenario mucho más templado para el AMBA.

De acuerdo con la información difundida en base al Servicio Meteorológico Nacional, el día más “primaveral” de la semana será el jueves 16 de julio, cuando se espera una mínima de 14°C y una máxima de 20°C. Aunque el cielo permanecerá nublado, la temperatura marcará un fuerte contraste con las jornadas frías que se vivieron recientemente.

Este repunte térmico no significa que el invierno haya terminado, pero sí representará una pausa agradable para quienes vienen sufriendo el frío intenso. La combinación de nubosidad, viento moderado y temperaturas más altas dejará una sensación térmica más amable, especialmente durante la tarde.

Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires y el conurbano

Para este domingo 12 de julio, el pronóstico indica que la jornada comenzará con ambiente frío en el AMBA. Durante la mañana, la temperatura rondará los 7°C, con cielo mayormente nublado y vientos del sector sur.

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Día despejado para tomar mates y hacer actividades al aire libre. Foto: NA

Hacia la tarde, se espera una mejora leve: la máxima llegará a 13°C y el cielo pasará a estar parcialmente nublado. De todos modos, el viento sur mantendrá el ambiente fresco, por lo que seguirá siendo recomendable salir con abrigo.

Por la noche, el cielo estará despejado, pero la temperatura volverá a descender hasta los 9°C. El cierre del día mantendrá características típicas de invierno, aunque con condiciones estables y sin lluvias previstas para la jornada.

Pronóstico extendido: día por día en el AMBA

La semana mostrará un ascenso progresivo de las temperaturas. El lunes 13 de julio comenzará con una mínima de 6°C y una máxima de 14°C. Durante la madrugada podrían registrarse neblinas, mientras que el resto del día se presentará con cielo entre ligeramente y algo nublado.

El martes 14, el ambiente será un poco más templado. Se espera una mínima de 9°C y una máxima de 16°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Este será el primer indicio claro del cambio de tendencia térmica.

Para el miércoles 15, el termómetro seguirá subiendo: la mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 18°C, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado. Será una jornada más agradable, especialmente durante la tarde.

Clima, calor. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El jueves 16 llegará el pico de esta “mini primavera” invernal. Ese día, el pronóstico marca 14°C de mínima y 20°C de máxima, con cielo nublado y baja probabilidad de precipitaciones, estimada en hasta un 10%.

El viernes 17 continuará el tiempo templado, aunque con nubosidad. La mínima prevista será de 15°C y la máxima de 19°C, nuevamente con una probabilidad baja de lluvias, también cercana al 10%.

Por qué se habla de una “mini primavera” en julio

La expresión “mini primavera” se usa porque el AMBA tendrá varios días con temperaturas por encima de lo habitual para una semana fría de julio. Aunque no se esperan jornadas completamente soleadas, las máximas de entre 16°C y 20°C generarán un ambiente mucho más agradable que el registrado en los últimos días.

Este tipo de cambios son comunes durante el invierno, cuando el ingreso de aire más templado puede elevar las marcas térmicas por algunos días antes de que vuelva el frío. Por eso, los especialistas recomiendan no guardar todavía los abrigos pesados: el alivio será temporario y las mañanas seguirán siendo frescas.

Qué tener en cuenta para salir durante la semana

Aunque el jueves será el día más cálido, el cielo nublado estará presente en buena parte del período. Por eso, conviene vestirse en capas: abrigo liviano por la mañana, ropa más cómoda durante la tarde y una campera para la noche.

También será importante prestar atención a las neblinas del lunes y a la baja probabilidad de precipitaciones hacia el jueves y viernes. Si bien el riesgo de lluvia es reducido, quienes circulen temprano o regresen tarde deberían consultar el pronóstico actualizado antes de salir.

En resumen, el AMBA tendrá una semana con ascenso de temperatura, tardes más agradables y un pico de 20°C el jueves 16 de julio. Una pausa templada en medio del invierno que muchos vecinos de Buenos Aires estaban esperando.

ClimaServicio Meteorológico NacionalCiudad de Buenos Aires
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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