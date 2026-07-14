Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra: la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Los hinchas argentinos no podrán ingresar al estadio con banderas o carteles referidos a las Islas Malvinas. Foto: Reuters (Lee Smith)

La FIFA y las autoridades de la ciudad de Atlanta ultiman los detalles de un amplio operativo de seguridad para la semifinal del Mundial 2026 que este miércoles enfrentará a Argentina e Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium. El encuentro fue catalogado como de “alto riesgo” y contará con un despliegue de aproximadamente 1.600 agentes policiales, según confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

La planificación fue uno de los temas centrales de una reunión realizada en el Centro Internacional de Cooperación Policial de Leesburg (Virginia), donde participaron representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami, además de delegaciones de seguridad de Argentina e Inglaterra. El encuentro formó parte de la agenda de coordinación diaria que se lleva adelante durante la Copa del Mundo.

Operativo de seguridad para Argentina vs. Inglaterra: cómo será el despliegue en Atlanta

Monteoliva explicó que durante la reunión se elaboró el informe denominado “pre match”, un documento que analiza factores de riesgo vinculados al partido, antecedentes entre hinchadas y los puntos de concentración de aficionados. A partir de esa evaluación se resolvió reforzar significativamente la presencia policial para la jornada.

Los hinchas argentinos ingresarán al estadio por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

“El partido va a contar con aproximadamente 1.600 agentes policiales”, afirmó la funcionaria, quien además aclaró que los países participantes no tienen injerencia en el diseño del operativo local.

En representación de la Argentina participaron Franco Berlin, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y responsable del programa Tribuna Segura, y Alejandro Eboli, comisario de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Ingreso de hinchas argentinos e ingleses: puertas diferenciadas y controles estrictos

Entre las medidas adoptadas se dispuso que los simpatizantes argentinos ingresen al estadio por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3. Aunque dentro del recinto no habrá sectores diferenciados para cada parcialidad, la organización busca evitar cruces y potenciales incidentes en los accesos.

Estará prohibido ingresar botellas, carteles, banderas o cualquier elemento con mensajes de contenido político. Foto: Reuters (Lee Smith)

Las autoridades también anunciaron restricciones para el ingreso de objetos considerados conflictivos. Estará prohibido ingresar botellas, carteles, banderas o cualquier elemento con mensajes de contenido político, racial o provocativo.

“No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, indicó Monteoliva, quien deslizó que entre los elementos alcanzados por la normativa podrían encontrarse aquellos vinculados a la cuestión de las Islas Malvinas.

Barrabravas, derecho de admisión y sanciones durante el Mundial 2026

La ministra destacó que, a diferencia de otros torneos internacionales, la presencia de barrabravas argentinos en Estados Unidos fue mínima gracias al trabajo conjunto entre organismos nacionales y las autoridades norteamericanas.

Durante el Mundial fueron identificados 13 argentinos que intentaron evadir controles de seguridad, ingresar con entradas apócrifas o protagonizar disturbios. Todos fueron incorporados al registro y recibieron restricciones administrativas de concurrencia.

Durante el Mundial 2026 fueron identificados 13 argentinos que intentaron evadir controles de seguridad. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

“A los trece se les aplicó restricción administrativa de concurrencia, tanto allá como acá para cuando vuelvan”, precisó la funcionaria.

Controles en el Obelisco y el mensaje de Scaloni para bajar la tensión

Las medidas de prevención no estarán concentradas únicamente en Estados Unidos. El Ministerio de Seguridad de la Nación trabaja junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un operativo especial para monitorear posibles festejos o concentraciones masivas.

El dispositivo, coordinado con el ministro de Seguridad porteño, Horacio Jiménez, tendrá como punto neurálgico el Obelisco, tradicional escenario de celebraciones deportivas. “Lo que queremos es que el festejo sea en paz. Todo aquel que se ponga violento, atente contra las fuerzas de seguridad o rompa cosas, que se atenga a las consecuencias”, advirtió Monteoliva.

En paralelo, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, intentó descomprimir la carga emocional que suele acompañar los cruces entre argentinos e ingleses. El técnico remarcó que se trata exclusivamente de un evento deportivo y pidió evitar lecturas extrafutbolísticas. “Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa”, subrayó el DT.