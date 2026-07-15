A qué hora llega la tormenta al AMBA: el pronóstico que anticipa tres días con cielo cubierto y lluvias

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El cambio de tiempo no llegará de golpe, sino de manera progresiva. De acuerdo con el pronóstico informado, las primeras señales del deterioro aparecerán durante el jueves 16 de julio, cuando podrían registrarse lluvias débiles y un cielo mayormente cubierto sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ese primer tramo funcionará como antesala de un escenario mucho más inestable. La nubosidad irá ganando terreno y el sol quedará prácticamente oculto durante buena parte de la jornada. Para quienes deban circular, trasladarse al trabajo o realizar actividades al aire libre, el jueves ya será un día para tener paraguas a mano y revisar el estado del tiempo antes de salir.

Sin embargo, el punto más fuerte del temporal se espera para el viernes 17 de julio, cuando el pronóstico marca la llegada de tormentas más importantes, con lluvias sostenidas y condiciones más adversas en la región.

El viernes, el día más complicado por lluvias y tormentas

La jornada más crítica sería la del viernes. Según los datos publicados, para ese día se prevé una tormenta con acumulados de lluvia que podrían rondar los 13 milímetros, acompañada por vientos del sudoeste de unos 15 km/h y una presión atmosférica estimada en 998 hPa.

Aunque no se trata solamente de la cantidad de agua esperada, el factor clave será la persistencia de las condiciones inestables. Cielo cerrado, chaparrones y baja visibilidad pueden complicar la circulación en avenidas, accesos y zonas donde suelen acumularse charcos o anegamientos temporarios.

Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

En este tipo de situaciones, lo más recomendable es evitar traslados innecesarios durante los momentos de lluvia más intensa, manejar con mayor distancia entre vehículos y prestar atención a posibles actualizaciones oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional explica que los niveles de alerta permiten identificar fenómenos con distinta capacidad de daño: el nivel amarillo implica informarse por posibles interrupciones de la actividad cotidiana, mientras que el naranja exige prepararse ante fenómenos peligrosos.

Tres días con el cielo tapado: cuándo vuelve a aparecer el sol

Después del viernes, el mal tiempo no se iría por completo. El pronóstico indica que el sábado 18 de julio podría ofrecer un breve alivio, con algunos intervalos de cielo despejado, aunque esa mejora sería limitada y de corta duración.

La situación volvería a complicarse desde la madrugada del domingo 19. Desde ese momento y hasta la noche del martes 21 de julio, el cielo permanecería cubierto durante varios tramos consecutivos, lo que dejaría al AMBA bajo una postal gris durante prácticamente tres días.

Este detalle es importante porque no solo impacta en la sensación térmica y en la visibilidad, sino también en la planificación diaria. La ausencia de sol, la humedad y la continuidad de la nubosidad pueden hacer que las jornadas se perciban más frías, pesadas y poco favorables para actividades al aire libre.

Recomendaciones para enfrentar el temporal

Ante este panorama, conviene tomar algunas precauciones simples pero clave. Revisar el pronóstico antes de salir, llevar paraguas o piloto, evitar calles que suelen inundarse y no dejar objetos sueltos en balcones o terrazas son medidas que pueden reducir inconvenientes.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Archivo NA

También es importante prestar atención a la circulación. Si la lluvia se vuelve intensa, lo mejor es manejar con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas. En caso de tormentas fuertes, se recomienda no refugiarse debajo de árboles ni manipular elementos eléctricos al aire libre.

El SMN señala que los avisos y alertas forman parte del Sistema de Alerta Temprana, una herramienta destinada a anticipar fenómenos meteorológicos con distintos niveles de riesgo para la población, los bienes y el ambiente.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El pronóstico extendido muestra que el AMBA atravesará una secuencia de días dominada por la inestabilidad. Primero llegarían las lluvias débiles del jueves, luego el episodio más fuerte del viernes, y más tarde un período prolongado de cielo cubierto entre domingo y martes.

Por eso, quienes tengan planes para los próximos días deberán seguir de cerca las actualizaciones. La clave estará en el viernes 17 de julio, señalado como el momento de mayor actividad, pero el impacto visual y cotidiano del fenómeno podría extenderse bastante más por la persistencia de la nubosidad.

En síntesis: el tormentón empezaría a mostrar sus primeras señales el jueves, alcanzaría su pico el viernes y dejaría un cielo apagado durante buena parte del fin de semana y el inicio de la semana siguiente.