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Evolución del clima en Catamarca: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.9 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 18 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Norte 22 - 55 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Norte 14 - 37 km/h
Lluvia
30% 0.8 mm

Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 23 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 23°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:58
Puesta del sol19:25
Horas de luz12h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:58 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 23 - 56 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Norte 16 - 43 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Norte 16 - 43 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Norte 16 - 42 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Norte 16 - 41 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Norte 15 - 40 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Norte 13 - 39 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Norte 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Norte 13 - 37 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 20° Norte 18 - 43 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Noreste 22 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 22° 22° Norte 20 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 23° 25° Norte 21 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 23° 25° Noreste 23 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 25° Noreste 22 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 25° Noreste 23 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 25° Noreste 23 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Norte 22 - 55 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Norte 20 - 54 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Norte 17 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Norte 15 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Norte 14 - 39 km/h 30% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Norte 14 - 37 km/h 30% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Norte 12 - 36 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Norte 11 - 31 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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