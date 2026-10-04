Evolución del clima en Catamarca: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 4 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 23 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 26°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:58
|Puesta del sol
|19:25
|Horas de luz
|12h 27m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|38%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?
Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 06:58 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 27m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 23 - 56 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Norte 16 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|18°
|18°
|Norte 16 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|18°
|18°
|Norte 16 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|18°
|18°
|Norte 16 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|17°
|17°
|Norte 15 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|17°
|17°
|Norte 13 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|17°
|17°
|Norte 14 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|18°
|18°
|Norte 13 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|20°
|20°
|Norte 18 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|21°
|21°
|Noreste 22 - 53 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|22°
|22°
|Norte 20 - 53 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|23°
|25°
|Norte 21 - 53 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|23°
|25°
|Noreste 23 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|23°
|25°
|Noreste 22 - 56 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|23°
|25°
|Noreste 23 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|23°
|25°
|Noreste 23 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|21°
|21°
|Norte 22 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|21°
|Norte 20 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Norte 17 - 48 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|19°
|19°
|Norte 15 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|18°
|18°
|Norte 14 - 39 km/h
|30% 0.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|17°
|17°
|Norte 14 - 37 km/h
|30% 0.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|17°
|17°
|Norte 12 - 36 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|17°
|17°
|Norte 11 - 31 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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