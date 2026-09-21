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Pronóstico en Catamarca: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Norte 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Norte 18 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 13 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 20 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 24°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol19:18
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:13 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 20 - 52 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 25° Norte 11 - 34 km/h 0% Nubes y claros
02:00 22° 22° Norte 9 - 32 km/h 0% Cielo despejado
03:00 21° 21° Norte 2 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 20° 20° Norte 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 19° Norte 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Norte 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Norte 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Noroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Norte 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Norte 18 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 21° 21° Norte 20 - 50 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Norte 20 - 52 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Norte 18 - 50 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Norte 20 - 50 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noreste 19 - 52 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Norte 18 - 48 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Norte 18 - 48 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Norte 17 - 46 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Norte 16 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Norte 17 - 43 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Norte 14 - 43 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Norte 13 - 37 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Norte 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Norte 18 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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