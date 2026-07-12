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Pronóstico extendido para Catamarca: qué esperar este 12 de julio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 12 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 12 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 2 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Oeste 2 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 12 de julio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:15 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 12 de julio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 8 - 26 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 0 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Noreste 0 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Noreste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Noreste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noreste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Noreste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Noreste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Noreste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noreste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sureste 1 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Norte 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Norte 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Norte 3 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noroeste 2 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Suroeste 2 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Suroeste 2 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Oeste 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Oeste 2 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noroeste 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Norte 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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