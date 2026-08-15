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Clima en Chaco: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 15 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sureste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sureste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 21°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol18:34
Horas de luz11h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación10%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el clima hoy en Chaco?

Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en Chaco indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:26 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 11 - 20 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Suroeste 6 - 5 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Sureste 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Sureste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sureste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sureste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Este 4 - 11 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sureste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Sureste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sureste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Sureste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Sureste 10 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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