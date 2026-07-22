Clima en Chaco: cuál será la temperatura máxima este 22 de julio de 2026

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 22 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:42
|Puesta del sol
|18:22
|Horas de luz
|10h 40m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|61%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 22 de julio de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:42 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 22 de julio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Suroeste 14 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|14°
|14°
|Suroeste 14 - 27 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|14°
|14°
|Suroeste 14 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|14°
|14°
|Suroeste 17 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|13°
|13°
|Suroeste 16 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|13°
|13°
|Suroeste 13 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|12°
|12°
|Suroeste 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|13°
|13°
|Sur 14 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|14°
|14°
|Sur 15 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|15°
|15°
|Sur 12 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|16°
|16°
|Suroeste 11 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|17°
|17°
|Suroeste 13 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|17°
|17°
|Suroeste 15 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|16°
|16°
|Suroeste 14 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|16°
|16°
|Suroeste 13 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|16°
|16°
|Sur 9 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|15°
|15°
|Sur 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|14°
|14°
|Sur 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|14°
|14°
|Sur 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|13°
|13°
|Suroeste 9 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|13°
|13°
|Suroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
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