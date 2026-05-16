El tiempo en Chaco hoy, 16 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 16 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:29
|Puesta del sol
|18:14
|Horas de luz
|10h 45m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:29 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sureste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Este 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|12°
|12°
|Sureste 6 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Sureste 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Sureste 4 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|18°
|18°
|Este 4 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|20°
|20°
|Sureste 3 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|21°
|21°
|Sur 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|21°
|21°
|Sur 4 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|21°
|21°
|Sur 4 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|21°
|21°
|Sur 4 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Sur 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Suroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|17°
|Sur 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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