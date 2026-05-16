Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Suroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 45m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:29 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sureste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sureste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sureste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Sureste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sureste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sureste 4 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Este 4 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sureste 3 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sur 4 - 15 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Sur 4 - 14 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Sur 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sur 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sur 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sur 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sur 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sur 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Sur 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.