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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 20 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 25 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 25 - 41 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 25 - 41 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 23 - 40 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 24 - 38 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 22 - 39 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 21 - 36 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 19 - 33 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Oeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Oeste 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Oeste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Oeste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Oeste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Oeste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Oeste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sur 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Este 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 13 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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