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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 17 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 27 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Norte 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 29 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarllena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 29 - 50 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 26 - 44 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 25 - 40 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 17 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Norte 22 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Norte 23 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Norte 26 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Norte 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Norte 29 - 50 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Norte 28 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Norte 27 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Norte 24 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Norte 21 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Norte 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Norte 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Norte 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Noroeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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