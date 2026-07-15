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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 15 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 15 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noroeste 17 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 26 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 26 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 15 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 15 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 26 - 41 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 17 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 18 - 30 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Norte 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 13 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Noroeste 11 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Norte 15 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Noroeste 17 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Noroeste 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Noroeste 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Noroeste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Noroeste 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noroeste 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Norte 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Noroeste 17 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noroeste 21 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Noroeste 25 - 39 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Oeste 26 - 41 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Oeste 25 - 41 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Oeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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