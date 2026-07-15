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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 15 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 15 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 15 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Noreste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Norte 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
20°
Viento
Noreste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 24°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 33m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 15 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:06 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 15 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Norte 11 - 29 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Norte 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Noreste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Noreste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Noreste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Noreste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 21° Noreste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 22° 24° Norte 15 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 23° 25° Norte 15 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 23° 25° Norte 13 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 23° 25° Norte 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 23° 24° Norte 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Norte 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Norte 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Norte 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Noreste 1 - 4 km/h 0% Cubierto
23:00 20° 20° Sureste 0 - 2 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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