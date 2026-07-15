Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 15 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 10 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.