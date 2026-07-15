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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 15 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 15 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 15 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Noreste 17 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Noreste 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Noreste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 17m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 15 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:00 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 15 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noreste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Noreste 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Noreste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Noreste 18 - 33 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Noreste 18 - 34 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Noreste 17 - 33 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Noreste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Noreste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Noreste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noreste 12 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Noreste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Noreste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Noreste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Noreste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noreste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Noreste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 18° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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