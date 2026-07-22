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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 23 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 23 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 13 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 33 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 23 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 31 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 31 - 51 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 -1° -1° Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -2° -2° Norte 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -2° -2° Norte 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -2° -2° Norte 11 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -1° -1° Norte 14 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -1° -1° Norte 14 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 28 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 30 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 31 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 31 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 33 - 54 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 30 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 27 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 26 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 23 - 38 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 20 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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