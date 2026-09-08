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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 8 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 8 de septiembre de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 29 - 52 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 21 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Oeste 25 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Oeste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 29 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 8 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 8 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 29 - 52 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 14 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 18 - 27 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 21 - 32 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 20 - 35 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Oeste 21 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Oeste 23 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Oeste 26 - 46 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Oeste 29 - 51 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Oeste 28 - 52 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Oeste 26 - 50 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Oeste 25 - 46 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Oeste 22 - 44 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Oeste 17 - 36 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Suroeste 12 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Oeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 14 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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