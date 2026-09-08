Homenajearon a Alberto Pierri en Río Negro: inauguraron una calle en su nombre y destacaron el alcance de su histórica ley

Homenaje a Alberto Pierri en Río Negro. Foto: Gobierno de Río Negro

El homenaje a Alberto Pierri ocupó el centro de la jornada realizada este lunes 7 de septiembre en Bariloche, al cumplirse 32 años de la sanción de la Ley 24.374. Autoridades provinciales y municipales reconocieron al exdiputado por haber impulsado una norma que permitió a numerosas familias avanzar en la regularización de sus viviendas.

La ceremonia tuvo lugar en el salón Bariloche Eventos y Convenciones, donde Pierri acompañó la entrega de escrituras a más de 20 familias. También fueron distinguidos escribanos, agrimensores y profesionales vinculados con esos trámites. Como parte del reconocimiento, posteriormente se inauguró una calle pavimentada con su nombre en la colectora de la avenida Juan Marcos Herman.

Río Negro y Bariloche homenajearon a Alberto Pierri a 32 años de la histórica ley. Foto: X @Weretilneck

Junto a las familias beneficiarias, participaron del acto el gobernador Alberto Weretilneck, la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, el exdiputado Juan Manuel Valcarcel, además de concejales, legisladores, y referentes del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), encabezados por el titular Mariano Lavin.

La jornada buscó destacar el alcance de una iniciativa legislativa que, más de tres décadas después de su sanción, continúa ofreciendo una solución a quienes construyeron sus hogares y habitaron durante años una propiedad sin contar con la escritura correspondiente.

El reconocimiento a Alberto Pierri y el legado de su ley

La inauguración de una calle con el nombre de Alberto Pierri se convirtió en uno de los momentos centrales del homenaje. El reconocimiento vinculó su trayectoria legislativa con el impacto cotidiano de la norma que impulsó, conocida popularmente como Ley Pierri.

La denominación busca mantener presente el aporte del exdiputado a la regularización dominial y recordar que detrás de cada escritura existe una familia que esperó durante años la documentación definitiva de su vivienda.

Río Negro y Bariloche homenajearon a Alberto Pierri a 32 años de la histórica ley. Foto: X @Weretilneck

La celebración del aniversario también puso en valor el trabajo conjunto de las autoridades, escribanos, agrimensores y empleados de los organismos públicos que intervienen en cada expediente. Esa labor permite reconstruir la historia de ocupación de los inmuebles y determinar si los solicitantes cumplen los requisitos.

Familias que recibieron su escritura gracias a la Ley Pierri

Entre las personas que participaron estuvo Verónica Quintero, de 90 años, quien pasó casi la mitad de su vida esperando el título de su casa en el barrio 144 Viviendas. La entrega puso fin a décadas de incertidumbre sobre la situación formal de la propiedad.

Río Negro y Bariloche homenajearon a Alberto Pierri a 32 años de la histórica ley. Foto: X @Weretilneck

También recibió su escritura Fernanda Maniqueo, vecina de Virgen Misionera. Sus padres habían iniciado el trámite más de diez años atrás. La vivienda forma parte de la historia familiar desde su infancia y actualmente es el hogar donde crecen sus hijas.

Ambos casos reflejan el sentido del homenaje a Pierri: reconocer una ley que consiguió transformar una situación prolongada de posesión en seguridad jurídica. Para muchas familias, la escritura no representa solamente un documento, sino la posibilidad de acreditar legalmente la titularidad de la casa que construyeron y sostuvieron durante años.

Río Negro y Bariloche homenajearon a Alberto Pierri a 32 años de la histórica ley. Foto: X @Weretilneck

Qué establece la Ley Pierri y quiénes pueden acceder

La Ley 24.374 fue sancionada el 7 de septiembre de 1994 y está dirigida a quienes ejercieron una posesión pública, pacífica y continua sobre un inmueble urbano destinado a vivienda única y permanente. Su propósito es facilitar la regularización mediante un procedimiento administrativo más sencillo y económico.

En Río Negro, los interesados deben acreditar una posesión superior a tres años anterior a 2006. Para demostrarla pueden presentar boletos de compraventa, recibos privados, facturas de servicios, comprobantes impositivos, planos, constancias de mejoras y otros documentos relacionados con la propiedad.

Río Negro y Bariloche homenajearon a Alberto Pierri a 32 años de la histórica ley. Foto: X @Weretilneck

El procedimiento puede requerir la intervención de trabajadores sociales, agrimensores, escribanos y organismos provinciales de vivienda. De acuerdo con la situación económica de cada solicitante y las características del expediente, el trámite puede ser gratuito o tener un costo reducido.

A 32 años de su sanción, el acto realizado en Bariloche buscó reconocer el legado de Alberto Pierri y mostrar que la norma continúa vigente a través de resultados concretos. La entrega de escrituras y la inauguración de la calle con su nombre reunieron así las dos dimensiones del homenaje: la valoración institucional y el impacto de la ley en la vida de las familias.