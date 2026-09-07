El Gobierno presentará una denuncia penal contra empresas vinculadas con la exploración petrolera en las Islas Malvinas

El Gobierno denunciará a las empresas vinculadas con la exploración petrolera en las Islas Malvinas. Foto: REUTERS

El Gobierno argentino anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue informada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado y se encuadra en la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur.

La presentación estará dirigida contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. Según el documento, las actuaciones también podrían alcanzar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido presuntamente en las operaciones cuestionadas.

El argumento jurídico de la presentación

El comunicado sostiene que algunas de las empresas involucradas contarían con licencias otorgadas por autoridades británicas para desarrollar actividades petroleras en el área. La denuncia invocará la Ley 26.659, que establece las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La Cancillería argentina ya había rechazado oficialmente las actividades vinculadas con Sea Lion y otros proyectos hidrocarburíferos situados alrededor de las islas. En diciembre de 2025, el organismo cuestionó la decisión final de inversión anunciada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration por considerar que las empresas no poseen autorización argentina.

Las obras del megaproyecto petrolero Sea Lion que comenzará a producir en 2028. Foto: X/@Red__Accion

El proyecto petrolero que concentra la atención

Sea Lion es uno de los principales desarrollos previstos en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas informa una participación del 65% en el proyecto y planea iniciar la producción durante 2028. La primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.

La Argentina considera que la explotación unilateral de recursos en las zonas marítimas sujetas a la controversia de soberanía vulnera la legislación nacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Las empresas, en cambio, sostienen que cuentan con las autorizaciones exigidas por la administración británica de las islas.

La Base Naval Integrada también será incluida en el Presupuesto

Por otro lado, se anunció que el proyecto de Presupuesto 2027 deberá priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada y otras iniciativas consideradas estratégicas. La instalación está proyectada en Ushuaia y busca ampliar la capacidad logística argentina en el Atlántico Sur y hacia la Antártida.

La obra acumula antecedentes, modificaciones y demoras desde hace varios años. Según trascendió, su finalidad será recibir buques, sostener operaciones antárticas y concentrar capacidades logísticas y navales, aunque todavía quedan aspectos presupuestarios y plazos por precisar.

El comunicado oficial

La Oficina del Presidente informa que, en el día de la fecha, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del señor Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, presentará una denuncia penal contra las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

La denuncia se promueve en virtud de que las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659. La presentación alcanza asimismo a sus accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Asimismo, la denuncia se dirige contra todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible.

La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina.

Es por ello que el Estado Nacional continuará investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina.

Asimismo, se informa que el Presidente de la Nación firmó en el día de la fecha una instrucción presidencial dirigida al señor Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, a fin de que se priorice, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, que deberá ser remitido al Honorable Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina.

Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos.