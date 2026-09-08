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Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 8 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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El pronóstico para San Luis este 8 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de . Con vientos de 14 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Noreste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Noroeste 10 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Noroeste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol19:12
Horas de luz11h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación8%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 8 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:33 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 11h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 8 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 14 - 37 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 6 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Noreste 4 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Noroeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Noroeste 7 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noroeste 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noroeste 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noroeste 14 - 37 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Noroeste 12 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 24° Noroeste 11 - 34 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Noroeste 10 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Noroeste 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Oeste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Noroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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