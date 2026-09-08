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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 8 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -2° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 8 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de -2°. Con vientos de 24 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 5 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -2° y llegará a una máxima de .

Viento: 24 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los -1°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: -2°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol19:05
Horas de luz11h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación8%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 8 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -2° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:56 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 8 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 24 - 21 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 24 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 19 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 -1° -1° Norte 8 - 20 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 7 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 6 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 6 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 7 - 21 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 Noroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 Oeste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 Oeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 Oeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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