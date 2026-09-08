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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 8 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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El pronóstico para Santa Cruz este 8 de septiembre de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 31 - 57 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 17 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Oeste 27 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 31 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol19:12
Horas de luz11h 15m
Fase lunarMenguante
Iluminación8%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 8 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:57 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 11h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 8 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 31 - 57 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 15 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 17 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 20 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 24 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 23 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° Oeste 25 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Oeste 31 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Oeste 31 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Oeste 27 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 21 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 14 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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