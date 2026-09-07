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Clima hoy en Buenos Aires: hasta cuándo seguirá el frío polar y qué día de la semana llega el alivio

Gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, al igual que algunas zonas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy se encuentran bajo alerta amarilla por frío extremo este lunes. Qué dice el pronóstico extendido.

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La ola de frío polar se mantendrá en el inicio de esta semana en Capital Federal y sus alrededores.
La ola de frío polar se mantendrá en el inicio de esta semana en Capital Federal y sus alrededores. Foto: NA
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La ola de frío polar se mantendrá en el inicio de esta semana en Capital Federal y sus alrededores, aunque con el correr de las jornadas se viene un clima primaveral y luego volverán a bajar las temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A mitad de semana se esperan marcas térmicas cercanas a los 20, mientras que al finalizar la misma bajará de manera drástica nuevamente hasta los 6 grados y este clima cambiante permanecerá por algunas jornadas.

Para este lunes se prevé cielo algo a parcialmente nublado, vientos del norte cambiando al noreste y nuevamente al norte y las marcas térmicas irán de los 3 a los 12 grados.

Frío polar
Frío polar Foto: REUTERS

El pronóstico extendido

El martes se anuncia cielo despejado, vientos del noreste rotando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 4 y los 16 grados.

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Ya el miércoles se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 18.

En tanto, el jueves se prevé cielo algo a parcialmente nublado, vientos del noreste y las marcas térmicas irán de los 8 a los 20 grados, por lo que será el día más agradable de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 11 y los 14 grados.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del sudeste, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 13.

Por qué suben las temperaturas durante la semana

El ascenso de las temperaturas estará favorecido por una menor influencia del aire frío y una mayor presencia del sol. Después de un lunes con apenas 3 °C de mínima, el ambiente comenzará a templarse gradualmente, permitiendo que las máximas alcancen valores cada vez más agradables.

La recuperación no será completamente lineal, ya que el jueves habrá un descenso transitorio en la máxima. Sin embargo, la estabilidad atmosférica y los períodos de cielo parcialmente despejado impulsarán nuevamente el termómetro hasta el viernes, consolidando el alivio térmico en Buenos Aires.

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