Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 15 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Sur 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sureste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 15 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 15 - 26 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° Oeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° Oeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Oeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Oeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Oeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Suroeste 11 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sur 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Sur 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Sureste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Sureste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Sureste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Este 7 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.