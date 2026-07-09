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El tiempo en Chubut hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 9 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 6 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Este 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 5 - 8 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 9 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 9 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 13 - 25 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Este 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 6 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sureste 6 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Este 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Este 8 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 Este 8 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 7 - 15 km/h 0% Cubierto
16:00 Este 6 - 13 km/h 0% Cubierto
17:00 Este 6 - 13 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 6 - 9 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 5 - 9 km/h 0% Cubierto
21:00 Noreste 5 - 8 km/h 0% Cubierto
22:00 Noreste 5 - 8 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Cubierto
24:00 Noreste 7 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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