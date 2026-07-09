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Del “mini veranito” al frío y posible lluvia: el pronóstico para el feriado del 9 de julio en Buenos Aires y todo el finde XXL

El Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá un respiro térmico con máximas cercanas a los 20 °C antes de un giro de viento que traerá condiciones más frescas e inestables para el tramo central del fin de semana largo.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Frío en el AMBA
Frío en el AMBA Foto: NA
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El AMBA transita un marcado cambio en el tiempo en la previa del feriado del 9 de julio, con temperaturas en ascenso que ofrecen un alivio tras varios días de frío intenso. Sin embargo, este escenario será transitorio y dará paso a un fin de semana largo con condiciones más frescas y variables.

El contraste térmico se hizo evidente entre el martes y el miércoles. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se registraron valores por debajo de los 2 °C y presencia de escarcha, la jornada siguiente comenzó con mínimas cercanas a los 10 °C, reflejando una modificación clara en la masa de aire.

¿Por qué subió la temperatura en Buenos Aires?

El cambio responde a la influencia de un anticiclón ubicado sobre el sur de Brasil, que impulsa una circulación de aire más templado desde el norte hacia el centro del país. Este patrón favorece un ambiente más benigno en la región y explica el repunte térmico.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

En este contexto, el miércoles se perfila como una de las jornadas más agradables de las últimas semanas, con máximas que podrían rozar los 19 a 20 °C en distintos puntos del conurbano y la Capital. El cielo se mantiene entre parcialmente nublado y con mayor cobertura hacia la noche.

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Un respiro cálido antes del cambio

El jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, continuará bajo condiciones similares durante la primera mitad del día. Se espera un amanecer templado, con mínimass por encima de los 10 °C y nubosidad variable.

Durante la tarde, las temperaturas volverán a ubicarse en torno a los 18 °C, aunque el cambio comenzará a insinuarse con la rotación del viento hacia el sudeste, asociado al avance de un sistema frontal.

Este giro en la circulación marcará el inicio de una nueva etapa en el tiempo para el área metropolitana, anticipando un descenso térmico y mayor presencia de humedad.

Fin de semana largo con nubosidad y posible inestabilidad

Entre el viernes y el sábado, el AMBA experimentará condiciones más frescas e inestables, con abundante nubosidad y el ingreso de aire húmedo desde el Río de la Plata.

Lluvias en Buenos Aires Foto: NA archivo

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 7 y 9 °C, mientras que las máximas quedarán más limitadas, con valores por debajo de los 15 °C, lo que marcará un regreso a un ambiente más invernal.

En cuanto a precipitaciones, existe una probabilidad baja (inferior al 30 %) de lluvias débiles y aisladas, especialmente entre el viernes por la noche y el transcurso del sábado.

Cómo sigue el clima hacia la próxima semana

El domingo comenzará a mostrar una mejora gradual en las condiciones meteorológicas. Se prevé una disminución de la nubosidad, junto con el ingreso de aire más seco.

Este proceso vendrá acompañado de un descenso térmico más generalizado, configurando un inicio de la semana laboral nuevamente frío en el área metropolitana.

ClimaPronósticoServicio Meteorológico Nacional
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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