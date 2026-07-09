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El tiempo en San Luis hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 9 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Este 26 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Este 27 - 51 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 30 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:32
Horas de luz10h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación30%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 9 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:28 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 9 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 30 - 56 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 11 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 11 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Este 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Este 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Este 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sureste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sureste 12 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sureste 18 - 36 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Este 27 - 53 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Este 28 - 56 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Este 27 - 55 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Este 28 - 54 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Este 26 - 54 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Este 25 - 50 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Este 25 - 46 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Este 30 - 53 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Este 26 - 54 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Este 27 - 51 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 24 - 49 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 19 - 43 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Luistiempo en San Luis hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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