De la “segunda independencia” al “Cruce de los Andes en materia económica”: las frases más resonantes de Javier Milei en cadena nacional

El presidente brindó un discurso por cadena nacional que duró 20 minutos. Foto: Prensa Gobierno

En el inicio de la vigilia oficial por el Día de la Independencia, el presidente Javier Milei brindó un discurso por cadena nacional con un marcado contenido político y económico. El mensaje del jefe de Estado estuvo fuertemente centrado en el nuevo esquema de relaciones que la Casa Rosada busca tejer con las provincias y en la ambiciosa agenda de proyectos que el oficialismo pretende traccionar en el Congreso.

Ante la mirada de los gobernadores aliados que viajaron a Tucumán, Milei destacó los resultados de su plan financiero e insistió en que el programa de reformas estructurales marca un punto de inflexión definitivo. A lo largo de su alocución desde las inmediaciones de la Casa Histórica, Milei trazó un paralelismo histórico entre la ruptura del lazo colonial en 1816 y el escenario actual, calificando el proceso vigente como una “segunda independencia” frente al peso del Estado nacional sobre las economías del interior.

Las frases más fuertes de Milei en su discurso por cadena nacional en el Día de la Independencia