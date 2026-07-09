De la “segunda independencia” al “Cruce de los Andes en materia económica”: las frases más resonantes de Javier Milei en cadena nacional

En el inicio de la vigilia oficial por el Día de la Independencia, el presidente Javier Milei brindó un discurso por cadena nacional con un marcado contenido político y económico. El mensaje del jefe de Estado estuvo fuertemente centrado en el nuevo esquema de relaciones que la Casa Rosada busca tejer con las provincias y en la ambiciosa agenda de proyectos que el oficialismo pretende traccionar en el Congreso.
Ante la mirada de los gobernadores aliados que viajaron a Tucumán, Milei destacó los resultados de su plan financiero e insistió en que el programa de reformas estructurales marca un punto de inflexión definitivo. A lo largo de su alocución desde las inmediaciones de la Casa Histórica, Milei trazó un paralelismo histórico entre la ruptura del lazo colonial en 1816 y el escenario actual, calificando el proceso vigente como una “segunda independencia” frente al peso del Estado nacional sobre las economías del interior.
Las frases más fuertes de Milei en su discurso por cadena nacional en el Día de la Independencia
- “Hoy nos encontramos en una situación similar: durante mucho tiempo el Estado le falló a las provincias impidiendo su desarrollo”.
- “Este momento histórico se asemeja a una segunda independencia”
- “Por esta larga lista de injusticias, nos encontramos celebrando un nuevo acto, un pacto que les permite a las provincias proyectarse hacia un futuro de grandeza y prosperidad, hacia un federalismo verdadero, genuino e independiente del poder nacional”.
- “Gracias al Ministerio de Capital Humano aumentamos significativamente las transferencias directas a los sectores más vulnerables y tuvimos excelentes resultados de las Pruebas Aprender, lo que indica que estamos por el camino correcto”.
- “La Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la que heredamos hace dos años”
- “Hay más tranquilidad, más empleo y más crecimiento para todos los argentinos producto del compromiso inquebrantable con el superávit y la responsabilidad financiera. Es una suerte de Cruce de los Andes en materia económica”.
- “Hoy el mundo nos respalda porque vieron de lo que es capaz la Nación argentina, nos respeta porque ven un pueblo que supo aceptar los errores de su pasado y corregirlos con esfuerzo, valentía y apego a los principios morales de Occidente”.
- “Tenemos la oportunidad, tras décadas de extravío, de progresar hacia un rumbo mejor”.
- “Estamos desendeudando al país”
- “Somos el gobierno más reformista de la historia”