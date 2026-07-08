Javier Milei reúne a 12 gobernadores en Tucumán y encabezará el Tedeum por el 9 de Julio en Buenos Aires

Javier Milei encabezará la vigilia en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán ante un amplio grupo de políticos. Foto: EFE

El presidente Javier Milei encabezará esta noche la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de la Independencia, en Tucumán, acompañado por un amplio grupo de dirigentes políticos, entre ellos 12 gobernadores aliados.

En tanto, este jueves regresará a Buenos Aires y participará del tradicional Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, previsto para las 10:30. La ceremonia comenzará con una caminata del Presidente y los integrantes de su Gabinete desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana.

Durante el oficio religioso, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunciará un mensaje que, en línea con sus intervenciones anteriores, se espera que haga hincapié en la necesidad de superar la polarización y de atender la situación de los sectores más vulnerables.

El Presidente y su Gabinete caminarán desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana. Foto: EFE

Además, desde la Casa Rosada comunicaron que, a medianoche del miércoles, se entonará el Himno Nacional frente a la Casa Histórica y Milei brindará un discurso enfocado en la nueva etapa de su gestión.

¿Quiénes asistirán al Tedeum?

Santilli invitó a los gobernadores dialoguistas a la vigilia de Tucumán con el objetivo de conseguir una foto política parecida a la del famoso Pacto de Mayo en el que, hace dos años, el Presidente y 18 mandatarios firmaron el acta con 10 puntos para delinear el rumbo que tomaría el país.

Hasta el momento, hay 12 mandatarios provinciales confirmados, entre los que se encuentran Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta, Alfredo Cornejo de Mendoza, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Leandro Zdero de Buenos Aires, Marcelo Orrego de San Juan e Ignacio Torres de Chubut.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Foto: NA.

Se sumarán además Patricia Bullrich y Martín Menem al evento. Victoria Villarruel, adversaria interna del Gobierno, confirmó también su presencia luego de aquel tenso reencuentro con Javier Milei en Rosario por el Día de la Bandera. El presidente busca repetir un encuentro similar con ella evitando cualquier contacto.

En Casa Rosada detectan un cambio en la relación con las provincias tras el desembarco del exministro del Interior en la Jefatura de Gabinete y aspiran a concretar un nuevo retrato que reeditará el de 2024, cuando el mandatario propuso la firma del Pacto de Mayo.

Incluso podría darse un contacto previo entre los representantes del Poder Ejecutivo y los gobernadores, como ocurrió en la antesala de la jura de Santilli, que se celebró en el Salón Blanco de Casa Rosada y al que acudieron 13 de 24 mandatarios provinciales.

Santilli protagoniza un cambio en la relación del Gobierno nacional con las provincias. Foto: Hoy Día Córdoba

Se trata de uno de los objetivos que trazó el exlegislador del PRO, quien además se propuso imprimirle dinamismo a la gestión y modificar la agenda mediática, hasta entonces marcada por la polémica a raíz de la investigación abierta contra su antecesor, Manuel Adorni.

¿Cómo viene la relación del oficialismo con sus aliados?

Lo cierto es que la administración libertaria necesita de la colaboración de los aliados no solo para la sanción de la reforma electoral, clave en particular para la eliminación de las PASO, sino para el diagrama de los primeros acuerdos electorales rumbo a 2027.

No obstante, y pese al buen vínculo, desde La Libertad Avanza advierten que las negociaciones de las listas estarán sujetas a los apoyos que reciba el oficialismo a los proyectos legislativos que aspiran a sancionar en el Congreso.

“Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente, son temas que van de la mano en muchos casos”, admitió un integrante de la mesa política para la Agencia Noticias Argentinas.

“Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran”, coincidió una voz del oficialismo.