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El tiempo en Santa Cruz hoy, 13 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 3°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 13 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 12h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cielo despejado
Viento
Oeste 18 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 27 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 3°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:40
Puesta del sol17:44
Horas de luz8h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación30%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:40 y se pone a las 17:44, dando aproximadamente 8h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 27 - 45 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 18 - 29 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
10:00 Oeste 18 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 18 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 18 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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