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Mayra Mendoza: “Vamos a recuperar un proyecto de país con Cristina libre para volver a tener políticas de inclusión”

En Ituzaingó, la Diputada Provincial convocó a trabajar por una nueva estatalidad.

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Mayra Mendoza en Ituzaingó
Mayra Mendoza en Ituzaingó Foto: Prensa
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La diputada provincial, Mayra Mendoza, estuvo hoy en Ituzaingó donde sostuvo que “vamos a recuperar un proyecto de país con Cristina libre para volver a tener políticas de inclusión”. Allí, participó de la inauguración de la ampliación de una Casa TEA local, de un taller de la Escuelita de Ciencias para Infancias “Eureka!” y visitó la Escuela de Psicología Social Accionar, donde presenció una charla sobre el rol de los psicólogos sociales en la gestión del Estado.

En este marco, Mayra llamó a construir una nueva estatalidad, y destacó el trabajo que vienen llevando adelante desde estas instituciones que se dan a partir de “una organización de la comunidad, pero es muy importante sí o sí la presencia del Estado”, y aseguró que “vamos a recuperar un proyecto de país con Cristina libre para volver a tener políticas de inclusión”.

Mayra Mendoza en Ituzaingó
Mayra Mendoza en Ituzaingó Foto: Prensa

La Diputada Provincial, que estuvo junto a su par, Marga Recalde, valoró además el trabajo que viene realizando Eureka!, que semanas atrás acompañó la presentación del proyecto de la Ley Ema, donde le hicieron entrega de su Guía de Acompañamiento y Cuidados en Pantallas y Territorios Digitales.

“Nosotros en Quilmes decimos con el corazón y siempre para adelante. Y seguramente, lo que han vivido cada una de las familias que conocieron el diagnóstico TEA, que aprendieron a ser abuelas, mamás, tías, el entorno familiar tuvo que formarse y tuvo que crecer en el amor. De eso se trata, de sacar aún más el corazón. Y para mí, el ejemplo de las madrazas argentinas son las mamás TEA”, señaló Mayra.

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“Les tengo un cariño y una profunda admiración por lo que hacen todos los días de su vida, se ponen creativas, le dan para adelante y le ponen el corazón. Arman casas TEA, se conocen, forman organización, red y bancos solidarios. Así que no tengo más que decirles que felicitaciones, son un orgullo, siéntanse muy queridas, muy valoradas”, dijo.

Mayra Mendoza en Ituzaingó
Mayra Mendoza en Ituzaingó Foto: Prensa

Cabe destacar que días atrás, desde Eureka! habían destacado el proyecto de la Ley Ema, trabajado conjuntamente por Mayra, la mamá de Ema, Laura Sánchez, y organizaciones especializadas, que tiene como objetivo prevenir, detectar y abordar la violencia digital en las escuelas bonaerenses: “la importancia y la enorme vigencia del proyecto que busca incorporar al sistema educativo en sus diferentes niveles y modalidades la conversación sobre territorios digitales y los cuidados sobre las violencias ocurridas en esos ámbitos, desde una mirada de género y de derechos humanos”, apuntaron desde Eureka!.

En este contexto, la Intendenta de Quilmes en uso de licencia, además de recorrer el nuevo salón de Casa TEA-Familias TEA Ituzaingó, que permitirá ampliar cursos y recibir a más familias, visitó las exposiciones de los diferentes talleres: arteterapia, música, teatro, cerámica y la Feria de las Madres. A su vez, estuvo en la muestra de los trabajos de divulgación científica que los profesionales realizan con las niñeces, y charló con los profesores y las profesoras sobre el espacio y sus propuestas, compartiendo una merienda comunitaria.

Mayra Mendoza
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