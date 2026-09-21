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Pronóstico en Chubut: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 39 - 66 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Sur 32 - 58 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 18 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 47 - 77 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 8°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 47 - 77 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Sur 45 - 74 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sur 47 - 76 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Sur 46 - 77 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Sur 46 - 76 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 43 - 75 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 40 - 71 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 39 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 40 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sur 41 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sur 39 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sur 36 - 68 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sur 37 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Sur 36 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Sur 34 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sur 32 - 58 km/h 0% Cubierto
18:00 Sur 29 - 55 km/h 0% Cubierto
19:00 Sur 26 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 22 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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