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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar este 13 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 13 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
-1°
Viento
Noroeste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 27 - 43 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 32 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 32 - 53 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -1° -1° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -1° -1° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -1° -1° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 Norte 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° 10° Noreste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 19 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 21 - 33 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 24 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 27 - 43 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 29 - 46 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 31 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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