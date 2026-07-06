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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 7 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
-2°
Viento
Noroeste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Norte 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 23 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 23 - 36 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 -2° -2° Noroeste 12 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -3° -3° Noroeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -3° -3° Noroeste 13 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -3° -3° Noroeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -2° -2° Noroeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -2° -2° Noroeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
09:00 -2° -2° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 -1° -1° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 Noroeste 11 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 Noroeste 9 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 Noroeste 10 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Norte 15 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Norte 18 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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