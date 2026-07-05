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Frío polar, neblina y mínimas gélidas: cómo estará el clima esta semana en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

El pronóstico indica que el invierno se seguirá haciendo sentir en el AMBA y anticipa bajas temperaturas. Qué pasa el fin de semana largo y cómo estará el clima, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar.
La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA
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El invierno pisa fuerte en Buenos Aires. Después de un fin de semana con mucho frío y cielo nublado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varias jornadas marcadas por bajas temperaturas y neblina para la Ciudad y el Conurbano.

Cómo sigue el clima esta semana en Buenos Aires, según el SMN

Para este lunes 6 de julio, el pronóstico del SMN anticipa una mañana muy fría en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una mínima de 4 grados y presencia de neblinas desde la madrugada. Con el correr de las horas, el termómetro tendrá una leve recuperación y alcanzará una máxima de 12 grados durante la tarde, en una jornada con cielo parcialmente nublado.

El martes 7 de julio tendrá un condimento especial, ya que juega la Selección Argentina y también será necesario que salga a la cancha el equipo completo de invierno: gorro, bufanda, guantes y campera. Ese día se perfila como el más frío de la semana, con una mínima de apenas 3 grados durante la mañana.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

El miércoles 8, último día laboral antes del fin de semana XXL por el 9 de Julio y el feriado puente, tendrá una mañana fría pero algo más amable, con 6 grados de mínima. Por la tarde, el ambiente será más agradable, con una máxima cercana a los 17 grados, en una jornada con rasgos casi primaverales para esta época del año.

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De cara al fin de semana largo, el panorama aparece favorable para quienes tengan planes al aire libre. Por ahora, no se esperan lluvias en el AMBA y las temperaturas se moverán entre los 7 y los 16 grados a partir del jueves, con jornadas frescas pero estables.

Pronóstico detallado: el clima esta semana

  • Lunes: mínima de 4 °C y máxima de 12 °C. Se espera neblina durante la madrugada y mañana.
  • Martes: mínima de 3 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Miércoles: mínima de 6 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Jueves: mínima de 7 °C y máxima de 16 °C con cielo mayormente nublado.
  • Viernes: mínima de 9 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.

Consejos para abrigarse mejor ante las bajas temperaturas

Ante mañanas con mínimas muy bajas en el AMBA, la clave no está solo en usar una prenda pesada, sino en vestirse en capas. Lo ideal es comenzar con una primera capa ajustada al cuerpo, que ayude a conservar el calor y mantenga la piel seca; luego sumar un abrigo intermedio, como buzo, sweater o polar; y finalizar con una campera que proteja del viento y la humedad. Esta combinación permite regular mejor la temperatura corporal durante el día, especialmente cuando la mañana arranca muy fría pero la tarde ofrece una leve recuperación.

También es importante cubrir las zonas por donde más rápido se pierde calor, como cuello, cabeza, manos y pies. Por eso, bufanda, gorro, guantes y medias abrigadas pueden hacer una gran diferencia, sobre todo para quienes salen temprano o esperan transporte público. En jornadas con neblina, viento o sensación térmica baja, conviene evitar prendas húmedas, usar calzado cerrado y priorizar ropa cómoda pero térmica. Además, para niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios, se recomienda reducir la exposición prolongada al frío y mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, con ventilación adecuada.

ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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