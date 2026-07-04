Adiós al frío extremo: cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires y a qué hora se larga

Lluvias en Buenos Aires Foto: Archivo NA

Después de una semana marcada por temperaturas muy bajas, heladas y una sensación térmica que obligó a sacar camperas, bufandas y calefacción, Buenos Aires se prepara para un nuevo cambio en el tiempo. El frío seguirá presente durante el fin de semana, pero ya no con los valores extremos que se sintieron en los últimos días. La novedad principal es que las lluvias podrían regresar al Área Metropolitana de Buenos Aires, especialmente durante la segunda mitad del domingo.

Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional y replicado por medios nacionales, el AMBA tendrá un sábado frío, mayormente estable y sin precipitaciones, mientras que el domingo aumentará la nubosidad y crecerán las chances de lluvias aisladas. Para quienes tenían planes al aire libre, el dato clave está en el horario: el cambio más importante se espera hacia la tarde del domingo.

Cómo estará el clima en Buenos Aires este sábado

El sábado 4 de julio llegará con un escenario típicamente invernal. La jornada arrancará fría, con temperaturas mínimas cercanas a los 3 grados, y una máxima que rondará entre los 11 y 13 grados, de acuerdo con las distintas actualizaciones disponibles. Aunque el cielo irá ganando nubosidad con el paso de las horas, no se esperan lluvias durante el día.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

La mañana podría sentirse bastante fresca, sobre todo en zonas abiertas del conurbano bonaerense, donde el frío suele ser más intenso que en el centro porteño. Durante la tarde, el ambiente seguirá frío, aunque algo más tolerable que en las jornadas anteriores. El viento será leve a moderado, con velocidades estimadas en torno a los 7 a 12 kilómetros por hora, principalmente del sector este o sudeste según el momento del día.

En resumen, el sábado será un buen día para salir, pero bien abrigado. No hará falta paraguas, aunque sí convendrá tener a mano campera pesada, gorro o bufanda, especialmente si los planes son temprano por la mañana o después del atardecer.

Domingo con lluvias: desde qué momento podrían empezar

El domingo 5 de julio será la jornada más inestable del fin de semana. Durante la madrugada y la mañana todavía no se prevén lluvias importantes, pero el panorama cambiará con el correr de las horas. El pronóstico marca que las precipitaciones podrían aparecer durante la tarde, con probabilidades que se ubican entre el 40% y el 70% en el AMBA.

La temperatura también mostrará una leve diferencia respecto del sábado: la mínima rondaría los 7 grados y la máxima se ubicaría cerca de los 12 grados. Es decir, el frío continuará, aunque el aumento de la humedad y la nubosidad hará que la sensación sea más incómoda, especialmente si se concretan las lluvias aisladas.

De acuerdo con portales especializados, las lluvias podrían ser débiles y presentarse de manera intermitente durante la tarde y la noche. Algunos reportes ubican el inicio de las precipitaciones alrededor de las primeras horas de la tarde, con chances más altas hacia el final del día. Meteored, por ejemplo, anticipa lluvias para el domingo y un escenario húmedo, con baja amplitud térmica.

¿Se termina el frío extremo en el AMBA?

Aunque el regreso de la lluvia será el dato más relevante del fin de semana, no significa que el invierno afloje por completo. Lo que se espera es una moderación de las temperaturas extremas, luego de una semana en la que Buenos Aires registró valores muy bajos, incluso con mínimas cercanas a -1 grado durante el viernes.

Frío en el AMBA Foto: NA

El aire frío seguirá instalado, pero con registros menos duros que los de los días previos. Por eso, el cambio no será hacia un ambiente templado, sino hacia un escenario más húmedo, nublado y con temperaturas bajas, aunque menos extremas. En otras palabras: el frío continúa, pero el protagonista del domingo será el paraguas.

Qué conviene tener en cuenta si salís el fin de semana

Para el sábado, la recomendación principal es salir con abrigo suficiente, ya que el día será frío y con poco sol. En cambio, para el domingo convendrá sumar paraguas o piloto, sobre todo si los planes son después del mediodía.

También es importante revisar el pronóstico actualizado antes de salir, porque las lluvias aisladas pueden variar según la zona. En el AMBA, no siempre llueve con la misma intensidad en la Ciudad de Buenos Aires, el oeste, el norte o el sur del conurbano.

Pronóstico resumido para Buenos Aires

Sábado 4 de julio: frío, cielo parcialmente a mayormente nublado, sin lluvias. Mínima cercana a 3 grados y máxima entre 11 y 13 grados.

Domingo 5 de julio: mayormente nublado, frío y con probabilidad de lluvias aisladas desde la tarde. Mínima cercana a 7 grados y máxima alrededor de 12 grados.

En definitiva, después del frío extremo, Buenos Aires tendrá un fin de semana bien invernal: sábado estable, domingo más gris y lluvioso, y una recomendación clara para cerrar la semana: no guardar el abrigo ni el paraguas.