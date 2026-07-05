Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Diego Santilli: “Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir”

El flamante jefe de Gabinete aseguró estar ante el desafío más importante de su vida política y profesional. Además ponderó los resultados de su gestión previa en el Ministerio del Interior, donde articuló reformas laborales y penales, y fijó como prioridad de la nueva etapa un rediseño de las reglas electorales.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El presidente y el flamante jefe de Gabinete se abrazaron en la jura realizada en Casa Rosada.
El presidente y el flamante jefe de Gabinete se abrazaron en la jura realizada en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras asumir formalmente como jefe de Gabinete, Diego Santilli ratificó su alineamiento absoluto con el Gobierno nacional, defendió la agenda de reformas impulsada por la Casa Rosada y consideró indispensable lograr la reelección del presidente Javier Milei.

El funcionario aseguró que su llegada al cargo no modificará el rumbo político de la administración libertaria. “Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir”, afirmó Santilli en declaraciones al medio Infobae, y detalló que su principal tarea será la construcción de las mayorías parlamentarias necesarias para que “todo lo que el Gobierno tiene lanzado, suceda”.

Diego Santilli en Casa Rosada
El funcionario dejó de ser ministro del Interior para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete. Foto: Hoy Día Córdoba

Prioridades de la nueva etapa del oficialismo

Santilli ponderó los resultados de su gestión previa en el Ministerio del Interior, donde articuló reformas laborales y penales, y fijó como prioridad de la nueva etapa un rediseño de las reglas electorales, que contempla la eliminación de las PASO y el análisis de herramientas alternativas como las listas colectoras para abaratar los costos del sistema público. En ese marco, aclaró que el diálogo con gobernadores y bloques legislativos no será para sostener “el statu quo” o “chamuyar”, prácticas que asoció directamente con la lógica de la “casta”.

Asimismo, el funcionario buscó bajar la tensión respecto de las disputas entre el oficialismo y el ex mandatario Mauricio Macri. Al respecto, elogió el “acompañamiento estoico” que el bloque de PRO viene brindando en el Congreso.

Contenido Recomendado

Chau al Ministerio del Interior:por qué el Gobierno lo eliminó y qué dice el DNU firmado por Milei en el Boletín Oficial

Chau al Ministerio del Interior: por qué el Gobierno lo eliminó y qué dice el DNU firmado por Milei en el Boletín Oficial

Nuevo rumbo del oficialismo de cara a las elecciones 2027:Diego Santilli reorganiza la estrategia electoral

Nuevo rumbo del oficialismo de cara a las elecciones 2027: Diego Santilli reorganiza la estrategia electoral

No obstante, al ser indagado sobre su propia pertenencia partidaria, evitó tecnicismos de afiliación y enfatizó: “Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei”.

En paralelo, en diálogo con La Nación, Santilli se autodefinió como “un hombre de gestión” y ahondó en la necesidad de confluir electoralmente en 2027 bajo el liderazgo de La Libertad Avanza (LLA) con todas las fuerzas políticas que piensen “parecido”, a fin de evitar los riesgos de un retorno del kirchnerismo a la conducción nacional.

El jefe de Gabinete reconoció que los sectores urbanos y los pequeños comercios barriales todavía no perciben los beneficios de la estabilización macroeconómica, en comparación con el dinamismo que exhiben el agro, la minería o la industria del conocimiento. "Falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina", admitió el ministro, aunque se mostró sumamente optimista con la desaceleración inflacionaria, la baja de tasas de interés y el ingreso de inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de postularse para la gobernación de la provincia de Buenos Aires en los comicios del año próximo, el ex ministro del Interior aclaró que se trata de un territorio que le “apasiona” y para el cual conserva múltiples proyectos, aunque subrayó que “no puede estar nunca un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo”, supeditando cualquier candidatura a las decisiones estratégicas de la conducción presidencial.

Diego SantilliLa Libertad AvanzaMedidas de GobiernoCasa Rosada
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Llegan al país los primeros fusiles IWI ARAD para reemplazar al histórico FN FAL

    Llegan al país los primeros fusiles IWI ARAD para reemplazar al histórico FN FAL

  2. La proyección de Karina Milei en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027:“El objetivo es que mi hermano sea reelecto”

    La proyección de Karina Milei en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027: “El objetivo es que mi hermano sea reelecto”

  3. El mensaje de Javier Milei por el Día de la Independencia de Estados Unidos:“La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo”

    El mensaje de Javier Milei por el Día de la Independencia de Estados Unidos: “La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo”

  4. Hito en la Fuerza Aérea:pilotos argentinos avanzaron en un paso clave con los nuevos cazas F-16 con apoyo de EEUU

    Hito en la Fuerza Aérea: pilotos argentinos avanzaron en un paso clave con los nuevos cazas F-16 con apoyo de EEUU

  5. Karina Milei endurece el control sobre los legisladores libertarios:ningún proyecto podrá presentarse sin autorización del Gobierno

    Karina Milei endurece el control sobre los legisladores libertarios: ningún proyecto podrá presentarse sin autorización del Gobierno
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diego Santilli:“Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir”

Diego Santilli: “Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir”

Karina Milei endurece el control sobre los legisladores libertarios:ningún proyecto podrá presentarse sin autorización del Gobierno

Jorge Argüello analizó los más de dos siglos de relación entre Argentina y Estados Unidos:“Comparten sociedades polarizadas”

El mensaje de Javier Milei por el Día de la Independencia de Estados Unidos:“La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo”

Economía

Caída del consumo:cerraron dos sucursales de un importante supermercado en Mendoza

Caída del consumo: cerraron dos sucursales de un importante supermercado en Mendoza

Cómo acceder a la Central de Deudores del Banco Central y enterarte de tu situación financiera

La producción de autos bajó 13,6% en junio 2026 y la industria opera con “tiempos de recomposición más lentos”

La vieja Ley de Alquileres no va más:cuándo desaparecen los contratos y qué cambia para inquilinos y propietarios

Internacionales

Ucrania atacó instalaciones petroleras clave a más de 850 kilómetros de la frontera rusa

Ucrania atacó instalaciones petroleras clave a más de 850 kilómetros de la frontera rusa

Permaneció cerrada durante 400.000 años y hoy desconcierta a los científicos:la cueva que guarda un misterio poco conocido sobre nuestros antepasados

Trump confirmó que recibirá a Netanyahu en la Casa Blanca y habló de su relación:“Sabe quién es el jefe”

El drástico recorte que se aplicó en el Canal de Panamá:los motivos y cómo afecta en América Latina