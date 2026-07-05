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Miles de personas despiden a Ali Jamenei en un multitudinario funeral en Irán: entre el fervor religioso y el llamado a “matar a Trump”

Los actos y rezos por la muerte del líder supremo iraní, asesinado por Estados Unidos e Israel, se extenderán hasta el jueves 9 de julio.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Llaman a terminar con la vida de Donald Trump en el funeral de Ali Jamenei.
Llaman a terminar con la vida de Donald Trump en el funeral de Ali Jamenei. Foto: REUTERS
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Miles de personas participaron este domingo en los rezos por el líder supremo de Irán, Ali Jamenei. El acto estuvo lleno de fervor religioso y con llamadas de “Muerte a Trump”, en la segunda jornada de los funerales públicos del funcionario asesinado por Estados Unidos e Israel.

Desde primera hora de la mañana no entraba ni un alma en la mezquita Mosala de Teherán con una mayor asistencia que ayer, con personas por los pasillos de la enorme edificación y sin espacio en el patio principal.

Ondeaban banderas rojas, había puños alzados en lo que se convirtió en un símbolo del religioso donde resonaban los habituales consignas de “muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, pero también gritos de “Muerte a Trump”, todo ello en un ambiente cargado de devoción religiosa.

Junto con las decenas de miles de participantes acudieron al rezo dirigido por el ayatolá Jafar Sobhani, de 97 años, los principales dirigentes del país como el presidente, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, o el comandante de la Guardia Revolucionaria Ahmad Vahidi.

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También hicieron acto de presencia tres hijos de Jamenei: Masud, Mostafa y Meysam, pero no asistió su también vástago y sucesor Mojtaba, a quien no se lo ve en público desde que fue nombrado líder supremo el 8 de marzo.

Una de las grandes cuestiones de los que son los mayores funerales de la República Islámica y en los que las autoridades prevén que participen hasta 20 millones de personas es si Mojtaba realizará su primera aparición pública.

  • Funeral de Ali Jamenei en Irán.
    Miles de personas despiden al ex líder supremo de Irán, Ali Jamenei.
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    Miles de personas despiden al ex líder supremo de Irán, Ali Jamenei.
  • Funeral de Ali Jamenei en Irán.
    El ataúd del ex líder supremo iraní Ali Jamenei.
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    • Llamadas a matar a Trump en el funeral de Ali Jamenei

    Muchos de los asistentes afirmaron que Jamenei era más importante para ellos que sus propios progenitores. “Su partida para mí es incluso más dura que la pérdida de mi padre que falleció hace cuatro años”, dijo a la agencia EFE Masumeh, una ama de casa de 56 años.

    La mujer arremetió contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por ordenar la muerte del religioso que dirigió durante más de 36 años la República Islámica y pidió venganza.

    Más claro fue Mahmud, quien portaba un retrato de Trump encuadrada en una mira de un fúsil con la frase “Habrá sangre” en inglés y persa. “Deben rendir cuentas”, dijo acerca de Estados Unidos e Israel, países que comenzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, día que mataron a Jamenei junto con cuatro miembros de su familia, cuyos féretros se encontraban también en la mezquita.

    El recitador de elegías religiosas del evento, el poeta Mohamad Rasuli, no defraudó a los asistentes con sus mensajes contra el presidente estadounidense: “El que mató a mi imán, ¿por qué no matarlo?, afirmó además de “es una vergüenza para nosotros si no matamos a tu asesino”.

    Miles de personas despiden a Ali Jamenei en un multitudinario funeral en Irán. Video: REUTERS

    Masivo funeral de Ali Jamenei

    Los actos fúnebres por la muerte de Jamenei comenzaron el viernes con una ceremonia oficial de homenaje en la que participaron altos cargos del país y autoridades y delegaciones extranjeras, entre ellos los primeros ministros de Pakistán y Armenia; los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia, además de representantes de Rusia, China, Irak, Siria, Líbano, Afganistán y Arabía Saudita, entre otros.

    Ayer se celebró el primer día de funerales públicos, que se alargarán en Mosala. El lunes, el cortejo fúnebre recorrerá las calles de la capital iraní para después ser trasladado el martes a la ciudad de Qom.

    El miércoles se tienen previstos velorios en Irak y finalmente Jamenei será enterrado el jueves en la ciudad sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiísmo.

    La República Islámica busca reivindicarse de alguna manera con estos enormes actos públicos, mostrar unidad nacional y continuidad tras meses de guerra con Estados Unidos e Israel, y en medio de un descontento público generalizado por la mala situación económica del país.

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    Nicolás Varela
    Nicolás Varela

    Editor

    Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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