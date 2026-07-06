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Descuentos en nafta y gasoil en julio 2026: cómo obtener hasta 30% de rebaja y $25.000 de reintegro

Las promociones vigentes combinan beneficios de bancos, billeteras virtuales y programas de fidelización, con condiciones que varían según la estación de servicio, el día de la semana y el medio de pago utilizado por los consumidores.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Descuentos en nafta y gasoil en julio 2026.
Descuentos en nafta y gasoil en julio 2026. Foto: NA
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Durante julio, las principales petroleras del país (YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy) ofrecen un amplio abanico de promociones para la carga de combustibles. Los beneficios varían según la entidad bancaria, el perfil del cliente y el medio de pago utilizado, y en algunos casos permiten acceder a descuentos de hasta el 30%.

En este escenario, YPF concentra gran parte de su estrategia de beneficios a través de su aplicación oficial y de distintos acuerdos con bancos, billeteras virtuales y programas de fidelización, con el objetivo de ampliar el alcance de las promociones entre sus usuarios. A continuación, las principales promociones:

  • 6% de descuento todos los días para cargas realizadas entre las 0 y las 6 mediante la modalidad de carga nocturna, sin tope de reintegro.
  • 5% de descuento para socios del ACA en estaciones adheridas, con un tope mensual de $18.000.
  • 3% de descuento diario utilizando el sistema de autodespacho, beneficio que puede acumularse con el descuento nocturno.

Las promociones específicas, según cada banco

  • Banco Patagonia: los jueves brinda hasta 25% para clientes Patagonia Plus y Singular con plan sueldo, con topes de hasta $15.000 mensuales.
  • Banco Macro (MODO): los miércoles ofrece 20% para clientes Visa Platinum (tope de $15.000 mensuales) y hasta 30% para clientes Selecta con Visa Signature, con topes de entre $20.000 y $25.000.
  • Banco Nación (MODO BNA+): 20% de descuento los viernes pagando con tarjetas Visa o Mastercard. Tope mensual de $10.000.
  • Banco Credicoop (MODO): 15% de descuento (tope semanal de $4.500) y 20% para cuentas sueldo (tope semanal de $6.000).
  • Banco ICBC (MODO): 15% para clientes con plan sueldo utilizando débito Visa o tarjetas de crédito. Tope mensual de $15.000.
  • Banco Santander: promociones puntuales como “Sorpresa Santander”, con 15% de descuento los jueves pagando exclusivamente mediante la app YPF y un tope de $10.000.
  • Banco Ciudad (MODO): 10% los domingos con tarjetas Visa o Mastercard. Tope mensual de $10.000.
  • Brubank: descuentos según el plan contratado: 10% para clientes generales, con topes semanales que van de $2.000 a $6.000.

Los beneficios específicos

  • Club Universitario, Club Los Andes Pass y Bonda: 10% en combustibles Infinia e Infinia Diesel mediante la app YPF, con topes semanales cercanos a $3.000.
  • Aeroclubes, con descuentos para combustibles de aviación.
  • Socios de la ACTC en estaciones adheridas.

Por su parte, Cuenta DNI ofrece durante julio un 25% de descuento los sábados y domingos, aunque únicamente para compras realizadas en las tiendas Full YPF (cafetería y gastronomía), con un tope de $10.000 por fin de semana.

Estación de servicio Shell. Foto: NA.
Shell continúa apoyándose en su aplicación y en acuerdos con bancos, comercios y programas de fidelización. Foto: NA

Los descuentos que ofrece Shell

Shell continúa apoyándose en su aplicación y en acuerdos con bancos, comercios y programas de fidelización. Las promociones vigentes incluyen:

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  • Programa de referidos: 20% de descuento en la primera compra o por recomendar la aplicación, con un tope de $3.000.
  • Tarjeta 365: de lunes a viernes ofrece 12% en combustibles V-Power (tope de $4.500 semanales) y 10% en combustibles Súper (tope de $2.000).
  • Club Easy, Jumbo+, Vea Ahorro y Cencopay: los jueves otorgan 10% en V-Power (tope de $4.500) y un 5% adicional abonando mediante Cencopay.
  • 10% de descuento todos los miércoles en combustibles V-Power, con un tope de $4.000 por semana.

Las promociones específicas, según cada banco

  • Banco Patagonia: hasta 25% para clientes Singular con plan sueldo, con tope mensual de $15.000.
  • Banco Credicoop: 20% para cuentas sueldo pagando mediante MODO, con un tope semanal de $6.000.
  • Banco Nación: 20% los viernes mediante MODO con tarjetas Visa y Mastercard. Tope mensual de $10.000.
  • Banco Ciudad: 10% los domingos con tarjetas Visa y Mastercard, con un tope mensual de $10.000.
  • Banco Supervielle: promociones de 10% los fines de semana utilizando pagos mediante código QR.

Los descuentos que ofrece Axion Energy

Axion Energy concentra sus promociones principalmente los lunes y viernes para la línea premium Quantium. Entre los beneficios disponibles aparecen:

  • 10% de descuento en combustibles Quantium (nafta y diésel) los lunes y viernes, con topes establecidos por la aplicación.

Las promociones específicas, según cada banco

  • Brubank Ultra: hasta 30% de descuento durante los fines de semana, con un tope de $6.000 por transacción.
  • Banco Columbia: promociones periódicas del 20% en fechas específicas para estaciones adheridas.
  • Banco Credicoop: 20% para cuentas sueldo con un tope semanal de $6.000.
  • Banco Patagonia: los jueves ofrece 20% para clientes generales, 20% para clientes Singular y hasta 25% para quienes además tengan plan sueldo. Los topes varían entre $7.500 y $15.000 mensuales.
  • Banco Nación (MODO BNA+): 20% los viernes con tarjetas adheridas. Tope mensual de $10.000.
  • Banco Columbia: promociones periódicas del 20% en fechas específicas para estaciones adheridas.
  • Banco Ciudad: 10% los domingos utilizando tarjetas de crédito, con un límite mensual de $10.000.
  • Bancos del Grupo Petersen (como Banco San Juan y Nuevo Banco de Santa Fe): 10% para clientes generales y hasta 20% para segmentos Selecta, con topes mensuales de entre $10.000 y $20.000.

Los descuentos que ofrece Puma Energy

Puma Energy lanzó una promoción junto con Personal Pay para incentivar las cargas durante las vacaciones de invierno. Los clientes que utilicen la aplicación Puma Pris y paguen con la Visa Personal Pay obtendrán:

  • 10% de descuento en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel.
  • El beneficio estará disponible todos los sábados de julio y agosto.
  • Permitirá un máximo de dos cargas por mes.
  • Tendrá un tope de $4.000 por operación.

La compañía destacó que la alianza busca facilitar el ahorro durante una época del año en la que suelen aumentar los viajes por las vacaciones de invierno.

DescuentosGasoilNafta
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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