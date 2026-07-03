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Javier Milei viajará a Tucumán por los 210 años de la Independencia y se mostrará con Osvaldo Jaldo

El presidente encabezará los actos por el 9 de Julio en la provincia del Norte de nuestro país. Al igual que en la edición 2025, también se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei junto a Osvaldo Jaldo.
Javier Milei junto a Osvaldo Jaldo. Foto: NA
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Javier Milei viajará a Tucumán para participar de los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, en una visita que incluirá la tradicional vigilia del 8 de julio en la Casa Histórica y una nueva foto política junto al gobernador Osvaldo Jaldo. El mandatario se trasladará al Jardín de la República acompañado por parte de su gabinete para asistir a las celebraciones oficiales que comenzarán la noche previa al feriado patrio del jueves 9 de julio.

La presencia de Milei fue confirmada por el propio Jaldo luego de recibir la comunicación oficial de la Secretaría General de la Presidencia, despejando así las dudas que existían sobre la asistencia del jefe de Estado a la fecha patria.

Javier Milei y los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Foto: Prensa Presidencia
Javier Milei en Tucumán. Foto: Prensa Presidencia

La visita tendrá además un fuerte contenido político, ya que el Presidente volverá a mostrarse con el mandatario tucumano en un contexto de diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores por temas vinculados a la reforma política, la obra pública y los recursos coparticipables. Se espera la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en los actos oficiales, al igual que ocurrió en anteriores celebraciones patrias.

Cómo será el acto por el Día de la Independencia

De repetirse el esquema de 2025, Milei arribará el 8 de julio al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo y desde allí se trasladará en helicóptero hasta el centro de San Miguel de Tucumán para participar de la vigilia en la Casa Histórica.

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Casa de Tucumán
Casa de Tucumán

A la medianoche está prevista una cadena nacional con la interpretación del Himno Nacional Argentino y la firma de las actas protocolares en el Salón de Jura, tras lo cual el Presidente regresará a la Quinta de Olivos.

Para el operativo de seguridad, las autoridades provinciales dispusieron un despliegue de más de 2.000 efectivos policiales, con controles terrestres y aéreos y la prohibición de venta y consumo de alcohol en los alrededores de la Plaza Independencia.

Una celebración distinta a la del 2025

La visita de este año tendrá un escenario diferente al de 2025, cuando Milei suspendió su viaje a Tucumán debido a las condiciones climáticas adversas y al escaso acompañamiento de los gobernadores, en medio de las tensiones por el reparto de fondos nacionales.

Javier Milei y los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Foto: Prensa Presidencia
Javier Milei y los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Foto: Prensa Presidencia

Tucumán se convirtió en un escenario clave para los acuerdos políticos del gobierno de Javier Milei con sectores de la oposición dialoguista. Allí, el 9 de julio de 2024, se firmó el denominado Pacto de Mayo, que reunió a 18 gobernadores y a los ex presidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.

En esta oportunidad, la invitación fue extendida nuevamente a todos los mandatarios provinciales y en la Casa Rosada esperan una foto institucional más amplia en una fecha cargada de simbolismo para el Gobierno nacional.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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