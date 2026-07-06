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Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del tiempo hoy, 6 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (18 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 6 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 27 - 77 km/h
Lluvia
90% 1.4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 11 - 47 km/h
Lluvia
90% 0.6 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 9 - 36 km/h
Lluvia
70% 0.4 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 30 - 83 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:55
Puesta del sol17:20
Horas de luz7h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación63%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:55 y se pone a las 17:20, dando aproximadamente 7h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 18 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 30 - 83 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 20 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 16 - 62 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Norte 18 - 60 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 24 - 69 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Norte 30 - 82 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Norte 30 - 83 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Norte 29 - 82 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Norte 28 - 79 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Norte 27 - 77 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 26 - 75 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 24 - 72 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 Norte 22 - 68 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 Norte 19 - 62 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Norte 17 - 57 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Norte 15 - 55 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Norte 12 - 51 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Norte 11 - 47 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Norte 10 - 45 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Noreste 9 - 44 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noreste 8 - 40 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Norte 8 - 38 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Norte 9 - 36 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Norte 14 - 43 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Suroeste 10 - 43 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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