Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del tiempo hoy, 6 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 6°.

Viento: 30 - 83 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 2°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.