Argentina envió un nuevo grupo de brigadistas a Venezuela para ayudar tras los devastadores terremotos

Argentina envía más brigadistas a Venezuela por los terremotos. Foto: X @AleMonteoliva

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este domingo que el Gobierno envió un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe hacia Venezuela “para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos”.

El contingente especializado se traslada con el objetivo de dar continuidad a la asistencia humanitaria y reemplazar a las dotaciones que vienen desarrollando tareas de búsqueda y salvamento en las áreas más críticas del territorio venezolano.

De acuerdo con la información provista por la cartera de Seguridad, este despliegue de personal técnico resulta indispensable para mantener el ritmo de las operaciones de apoyo, considerando que desde hace unos días se encuentra un primer grupo de rescatistas que trabajan intensamente en el lugar del desastre.

A través de sus canales oficiales, la funcionaria precisó además que “la misión es coordinada por la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional”, garantizando de este modo el soporte logístico y operativo necesario para las brigadas de Córdoba y Santa Fe que intervienen en la emergencia.

Argentina envía más brigadistas a Venezuela por los terremotos. Foto: Captura X

Cómo sigue la situación en Venezuela tras los terremotos

En las últimas horas, llegaron a La Guaira -zona devastada por el doble terremoto de Venezuela- decenas de máquinas para retirar escombros y ayudar a acelerar las labores de recuperación de cadáveres.

Mientras tanto, casi todos los grupos de rescatistas internacionales se retiraron y en los edificios destruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

“A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos”, explicó a la agencia EFE Sebastián Mocarquer, representante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

Por el momento siguen 25 equipos de los 77 -de 31 países (casi 3.000 en total)-, y el Undac entregó ya el pasado viernes el mando a la Protección Civil venezolana, quien será ahora quien se encargue de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, que causaron 2.954 fallecidos y más de 16.500 heridos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, despidió y condecoró hasta ayer a rescatistas de casi 30 países siete países, incluidos España, Alemania, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eslovaquia, Jordania, Lituania, México, Panamá, Portugal, República Checa, República Dominicana, Turquía y Vietnam.

En las calles principales, camiones vacíos hacen fila parados esperando, pero de momento las excavadoras toman los escombros y los van amontonando en los alrededores de los edificios o en solares vacíos.

El Gobierno venezolano cifró el 1 de julio en 1,25 millones de toneladas los escombros generados solamente en la localidad de Caraballeda. Según cifras oficiales, los temblores afectaron a 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

“La magnitud de la destrucción es impresionante y hay que ver qué se puede hacer. Hay también un tema de manejo de los escombros, qué se va a hacer con eso. Ahí también estamos apoyando con la evaluación”, señalaron las autoridades.