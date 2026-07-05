El país de Sudamérica que descubrió una fortuna en petróleo y busca copiar el exitoso modelo de Noruega

El país de Sudamérica que descubrió una fortuna en petróleo y busca copiar a Noruega. Foto: Unsplash

En el corazón de América del Sur, Guyana protagoniza una de las transformaciones económicas más sorprendentes del mundo. Impulsado por el descubrimiento de enormes reservas de petróleo, este pequeño país de poco más de 800.000 habitantes se convirtió en una de las economías de mayor crecimiento global y enfrenta ahora un desafío tan ambicioso como complejo: administrar su nueva riqueza sin comprometer su futuro.

El punto de inflexión llegó en 2015, cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil anunció el hallazgo de importantes yacimientos de crudo en aguas profundas frente a las costas guyanesas. El descubrimiento cambió por completo las perspectivas económicas de la nación y dio inicio a un boom petrolero que multiplicó los ingresos del Estado y atrajo la atención de inversores de todo el mundo.

Cómo el descubrimiento de petróleo transformó la economía de Guyana

Antes del hallazgo, Guyana era una de las economías más pequeñas de Sudamérica. La aparición de reservas petroleras comercialmente explotables modificó por completo ese escenario y colocó al país entre los de mayor expansión económica del planeta, según organismos internacionales.

El descubrimiento cambió por completo las perspectivas económicas de la nación y dio inicio a un boom petrolero. Foto: Unsplash

La producción de crudo impulsó un fuerte aumento de los ingresos fiscales, la inversión extranjera y las expectativas de desarrollo. Sin embargo, las autoridades también tomaron nota de los riesgos que históricamente enfrentaron otros países dependientes de los recursos naturales, como la volatilidad económica o la excesiva dependencia de un solo sector productivo. Por eso, el Gobierno decidió mirar hacia uno de los modelos de administración petrolera más exitosos del mundo: Noruega.

El modelo de Noruega que inspira a la nueva potencia petrolera sudamericana

La historia noruega comenzó varias décadas antes. Desde la década de 1970, la explotación de hidrocarburos permitió al país escandinavo construir una de las economías más sólidas y estables del planeta. Una de las claves de ese éxito fue la creación del Fondo de Pensiones del Gobierno, considerado el fondo soberano más grande del mundo.

El mecanismo consiste en invertir gran parte de los ingresos generados por el petróleo en activos financieros internacionales, especialmente acciones y bonos. De esta manera, Noruega transforma recursos naturales finitos en riqueza financiera de largo plazo, creando un respaldo económico para futuras generaciones y una reserva para enfrentar eventuales crisis.

Antes del hallazgo de ExxonMobil, Guyana era una de las economías más pequeñas de Sudamérica. Foto: Unsplash

Inspirado por esta experiencia, Guyana estableció su propio Fondo Soberano de Riqueza para administrar los ingresos petroleros de manera sostenible. El objetivo es estabilizar la economía, financiar proyectos de largo plazo y sostener una estrategia de crecimiento compatible con metas de bajas emisiones de carbono.

Por qué Guyana no puede copiar exactamente la receta noruega

Mientras Noruega construyó su fondo en una economía desarrollada, con infraestructura consolidada y altos estándares sociales, Guyana enfrenta necesidades urgentes de inversión. El país requiere destinar recursos significativos a la construcción de escuelas, hospitales, rutas y servicios básicos para mejorar la calidad de vida de su población.

Por esa razón, una porción importante de los ingresos petroleros no puede reservarse únicamente para inversiones financieras o ahorro de largo plazo. Gran parte de esos recursos se utilizan para financiar obras de infraestructura y acelerar el desarrollo económico inmediato.

Guyana requiere destinar recursos a la construcción de escuelas, hospitales, rutas y servicios básicos. Foto: Unsplash

Esta realidad marca una diferencia esencial entre ambos modelos. Noruega prioriza la preservación de riqueza para las próximas generaciones, mientras que Guyana combina ese objetivo con la necesidad de atender demandas presentes y reducir brechas históricas de desarrollo.

Fondo soberano y desafíos para el futuro

Otra diferencia importante aparece en las reglas de utilización de los fondos. En Noruega existe una estricta norma fiscal que permite gastar únicamente alrededor del 3% del valor total del fondo cada año. Esta regla busca proteger el capital acumulado y evitar desequilibrios económicos.

Guyana, en cambio, cuenta con una mayor flexibilidad para retirar recursos debido a las necesidades de inversión que enfrenta. Si bien esto le permite financiar proyectos prioritarios de desarrollo, también obliga a encontrar un delicado equilibrio entre gasto e inversión para garantizar la sostenibilidad de la riqueza petrolera.

La experiencia guyanesa se convirtió en uno de los casos económicos más observados del mundo. Con una producción petrolera en expansión y perspectivas de crecimiento extraordinarias, el país tiene ante sí una histórica oportunidad: convertir sus recursos naturales en una fuente de desarrollo sostenible.