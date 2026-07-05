Las ventas minoristas volvieron a subir después de 13 meses, pero acumulan una caída del 2,5% en el primer semestre

Ventas minoristas.

Según el relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes crecieron 0,9% interanual en junio, pero bajaron frente a mayo y acumulan una caída del 2,5% en el primer semestre del año.

El dato corta con más de un año de contracción, ya que la última medición interanual positiva fue en abril del 2025, cuando se había registrado un avance del 3,7% en relación al mismo mes de 2024, que fue sucedido por 13 meses seguidos de retroceso.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron una baja en el consumo del 1,3% en el sexto mes del año respecto de mayo.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “este incremento en la medición interanual se explicó por la inyección de liquidez derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y por el movimiento comercial que generó el Mundial de fútbol”, señalando que “ambos factores lograron dinamizar el consumo y traccionar la demanda en rubros específicos, sosteniendo de esta manera el indicador general”.

En contraste, plantearon que “este flujo de transacciones resultó altamente selectivo y no logró revertir la caída intermensual, lo que evidenció a un consumidor con el presupuesto restringido que priorizó consumos puntuales y continuó relegando la adquisición de bienes durables”.

Ventas minoristas.

Por el lado de la oferta, indicaron que “la concreción de las operaciones quedó estrictamente supeditada a los esquemas de financiación en cuotas y beneficios bancarios, exponiendo la falta de liquidez directa del público”.

Asimismo, el informe puntualizó que “los comercios reportaron una fuerte erosión de su rentabilidad ante la actualización ineludible de costos fijos estructurales y el avance sostenido de la competencia importadora de productos de consumo”.

Además, remarcó que “en este contexto de márgenes comprimidos, el empresariado consolidó una postura de cautela financiera, paralizando proyectos de inversión y proyectando un horizonte a corto plazo sin expectativas de expansión”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 50,1% de los encuestados señaló que su situación económica se mantuvo estable en términos interanuales, lo que representó un incremento de 1,9 puntos porcentuales frente al relevamiento de mayo”.

En relación con la expectativa futura, reflejó que “el 52,3% de la muestra previó un escenario de continuidad sin mayores variaciones”, mientras que “el 37,7% proyectó una mejora en su nivel de actividad (una leve merma de 1,1 p.p. frente a la medición previa) y el 10% restante estimó un empeoramiento”.

Por otro lado, detalló que “durante junio se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 16,7% y una suba intermensual desestacionalizada del 4,1%”.

El relevamiento presentó cuatro rubros con desempeño positivo. Las mayores tasas de crecimiento correspondieron a Perfumería (+9,5%) y a Farmacia (+5,4%), seguidas por Alimentos y bebidas (+2,9%) y por Textil e indumentaria (+1,9%). Por el contrario, las ramas que registraron variaciones negativas fueron Bazar, decoración y muebles (-3,1%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2%) y Calzado y marroquinería (-1%).

El rendimiento de cada rubro