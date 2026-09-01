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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo neblina, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noreste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:12
Puesta del sol18:35
Horas de luz11h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:12 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 11h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica neblina con una probabilidad de lluvia de 0% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 7 - 13 km/h 0% Neblina
02:00 14° 14° Norte 0 - 13 km/h 0% Neblina
03:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sur 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Sur 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sur 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sur 10 - 22 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Sur 10 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Sur 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sureste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Sureste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Este 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noreste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Noreste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Noreste 10 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Este 9 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Este 8 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Este 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Este 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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