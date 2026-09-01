Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.