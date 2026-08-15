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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 15 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Este 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Este 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Noreste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:23
Horas de luz10h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación10%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:33 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 13 - 25 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Este 14 - 27 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Este 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Este 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Este 12 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° 12° Este 12 - 24 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Este 13 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Este 13 - 30 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Este 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Este 14 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Este 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Este 13 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Este 11 - 31 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 14° 14° Este 11 - 27 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 14° 14° Este 13 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Este 12 - 27 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 14° 14° Este 12 - 25 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 14° 14° Este 11 - 23 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 14° 14° Este 10 - 21 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Noreste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Este 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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