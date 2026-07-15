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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 15 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 15 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 15 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Norte 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Norte 13 - 26 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Cubierto
15°
Viento
Noreste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:01
Horas de luz10h 3m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:58 y se pone a las 18:01, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Noreste 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Norte 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Norte 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Norte 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Norte 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Norte 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Norte 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Norte 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Norte 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Norte 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Norte 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Norte 12 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Norte 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Norte 12 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Norte 12 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 15° 15° Norte 13 - 26 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Norte 10 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 15° 15° Norte 10 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Noreste 12 - 22 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 15° 15° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 15° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 15° Norte 13 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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