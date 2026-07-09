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El tiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 9 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 9 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sureste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol17:57
Horas de luz9h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación30%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 9 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 08:00 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 9 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 23 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Noroeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Norte 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Norte 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Noroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Oeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Oeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Oeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Oeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Suroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sur 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Sureste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Sureste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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