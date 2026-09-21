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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Oeste 20 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 28 - 67 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 17 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 32 - 74 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:44
Puesta del sol18:49
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:44 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 32 - 74 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 13 - 38 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Suroeste 11 - 34 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Oeste 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Oeste 19 - 40 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Suroeste 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Suroeste 23 - 49 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Suroeste 20 - 47 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Oeste 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Oeste 20 - 43 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Oeste 27 - 60 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Oeste 28 - 63 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Oeste 30 - 67 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Oeste 32 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Oeste 32 - 74 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Suroeste 32 - 72 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Suroeste 30 - 71 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 28 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Suroeste 26 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Suroeste 20 - 56 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Suroeste 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Suroeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Suroeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Suroeste 17 - 36 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Sur 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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