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Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Noreste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 13 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 16 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:50
Horas de luz10h 58m
Fase lunarCreciente
Iluminación10%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:52 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 16 - 38 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 Noreste 7 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 11° Noreste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 11° Noreste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Este 3 - 7 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Este 5 - 9 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Noreste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Noreste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Norte 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Noreste 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Noreste 16 - 37 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Noreste 14 - 37 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Noreste 13 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Noreste 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Noreste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Noreste 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Noreste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Este 3 - 10 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Este 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Noreste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Noreste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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